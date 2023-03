Italia-Inghilterra a Napoli: già venduti 20mila biglietti

Sale l'attesa per le partite al Maradona. E non solo per Napoli-Atalanta di campionato di sabato 11 marzo e Napoli-Eintracht di Champions League di mercoledì 15. Già venduti 20mila biglietti per Italia-Inghilterra di giovedì 23, prima gara del girone di qualificazione agli Europei 2024, il replay della finale europea vinta dagli azzurri l'11 luglio 2021 a Wembley.

La gara segna il ritorno della Nazionale a Napoli dopo quasi dieci anni e sono in corso lavori di riammodernamento dello stadio dedicato a Diego Armando Maradona.