Italia-Inghilterra: Napoli blindata con 760 rinforzi per la sicurezza

Sono 760 i rinforzi di polizia, carabinieri e guardia di finanza in arrivo a Napoli per Italia-Inghilterra in programma il 23 marzo al Maradona. Questa misura è stata richiesta dalla prefettura, in accordo con la questura di Napoli.

Il viminale ha disposto degli invii aggiuntivi rispetto ai reparti già presenti in città, per una Napoli che sarà blindata. In occasione dell'evento si attiverà anche il servizio di trasporto per i circa 2500 tifosi inglesi diretti all'impianto di Fuorigrotta.

Alla stazione marittima, a partire dalle 13, ci saranno 24 autobus messi a disposizione da Anm ed Eav, le due aziende di trasporto locali, per condurre allo stadio i tifosi inglesi che vorranno scegliere questa opzione. I bus cominceranno a partire intorno alle 16.