Italia-Inghilterra a Napoli? «Pronti al ritorno della Nazionale»

Italia-Inghilterra allo Stadio Maradona? La possibilità c'è, un ritorno della nazionale azzurra a Napoli che riporterebbe alla cronaca anche lo stadio di Fuorigrotta. «C'è la data, il 23 marzo prossimo: lo stadio è assolutamente pronto, anche se va aumentato qualche standard per l'accoglienza dei tifosi» le parole di Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.

«Siamo prontissimi, anche se altri stadi e altre città competono per voler ospitare la Nazionale» ha continuato Simeone, intervenuto a Radio Punto Nuovo. «Noi in quanto Comune e proprietari dello stadio, di comune accordo con il Napoli, aspettiamo solo la comunicazione ufficiale. Speriamo arrivi il prima possibile. Cosa spero per i napoletani al Mondiale? Che non si facciano male! Faccio il tifo per loro, ma ogni volta la vivo con ansia».