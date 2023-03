AAA numero 9 cercasi. Roberto Mancini è sempre a caccia dell’attaccante buono da piazzare al centro del tridente azzurro in vista della prima sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024. Si gioca giovedì prossimo a Napoli, nello stadio del re dei bomber della serie A, quel Victor Osimhen che come ha detto il ct azzurro proprio al Mattino «purtroppo non ha parenti italiani».



Immobile riprende lentamente ad allenarsi con la Lazio, Raspadori è fermo da quasi un mese, Belotti è ai box. I tre attaccanti campioni d’Europa nel 2021 sono con le gomme a terra, e pure quelli che avrebbero dovuto rappresentare il nuovo corso non non danno le garanzie del caso. Scamacca viene da una stagione di più bassi che alti in Premier, Zaniolo - possibile falso nove per Mancini - è dovuto espatriare in Turchia per trovare spazio e continuità e nella classifica dei marcatori di serie A non c’è nemmeno un italiano in doppia cifra. Il primo è Immobile (9 reti), seguito dal compagno di squadra nella Lazio Zaccagni (8).

APPROFONDIMENTI Salernitana, turbo Mazzocchi sfida Leao e sogna l'Italia Andrea Compagno, chi è l'attaccante convocato da Mancini in Nazionale: viveva con 400 euro di stipendio, poi l'esplosione in Romania Mateo Retegui, chi è l'attaccante pre convocato da Mancini in Nazionale: nato in Argentina, lo seguiva Totti (che voleva portarlo alla Roma)

Insomma, mentre Mancini è alle prese con il problema attaccante, Napoli si prepara alla grande festa azzurra. La prevendita aumenta giorno dopo giorno e si punta al tutto esaurito per la sfida con l’Inghilterra, replay della finale di Londra di luglio 2021. I napoletani aspettano la Nazionale da 10 anni e anche senza Insigne hanno trovato in Giovanni Di Lorenzo il loro punto fermo anche con l’Italia. Il capitano del Napoli è diventato intoccabile per Mancini proprio durante la gloriosa cavalcata a Euro2020, quando ha preso il posto in corsa dell’acciaccato Florenzi diventando un punto fisso dell’undici titolare.

Nel gruppo ci sarà anche Alex Meret, oramai vice Donnarumma confermatissimo, mentre Giacomo Raspadori spera di aver recuperato dai suoi problemi fisici per potersi almeno presentare a Coverciano e sperare. A proposito di speranze, c’è anche quella di Matteo Politano, ultimo dei «non eletti» per la spedizione vincente del 2021. Le sue prestazioni con il Napoli potrebbero aver convinto Mancio a convocarlo per i prossimi impegni. Al Maradona si rivedrà anche Jorginho, uno degli eroi della stagione dei 91 punti con Maurizio Sarri. Sarà la sua prima volta a Napoli dopo l’addio con destinazione Premier, e certamente i tifosi napoletani vorranno riservagli un tributo d’onore per le belle annate trascorse in azzurro.