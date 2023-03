L'ultimo dispiacere agli inglesi lo ha regalato Jack Raspadori, l'attaccante del Napoli assente stasera per infortunio: suo il gol decisivo dell'1-0 in Nations League del 23 settembre scorso, un successo che spalancò agli azzurri di Mancini le porte verso la final four in programma a giugno.

Il bilancio delle partite ufficiali è nettamente a favore dell'Italia che in 16 precedenti ha perso una sola volta, il 16 novembre 1977 in un match di qualificazioni mondiali a Londra (0-2) riuscendo comunque poi a centrare il pass per Argentina 1978. Per il resto tutti ricordi piacevoli, a cominciare dalla vittoria ai rigori all'ultimo Europeo con Donnarumma che stregò gli inglesi parando due penalty, l'ultimo decisivo a Saka. Una serata magica a Wembley, quella dell'11 luglio 2021 con gli azzurri di Mancini in trionfo al termine di una finale indimenticabile terminata 1-1 dopo i tempi supplementari (reti di Saw in avvio di partita e di Bonucci a inizio ripresa).

L'Italia chiuse in maniera trionfale uno splendido campionato europeo battendo gli inglesi nella finale giocata a Londra e vincendo il secondo titolo continentale dopo quello del 1968. Anche gli azzurri di Prandelli avevano battuto l'Inghilterra ai calci di rigore nei quarti di finale dell'Europeo 2012: il match finito 0-0 dopo i supplementari vide il trionfo dell'Italia dal dischetto con la magia del cucchiaio di Pirlo, terzo rigorista della serie iniziata e chiusa nel migiore dei modi da Balotelli e Diamanti.

Indimenticabile anche la vittoria a Wembley del 12 febbraio 1997 con il gol bellissimo di Gianfanco Zola, che dopo gli anni a Napoli e nel Parma a quei tempi giocava nel Chelsea: un successo importantissimo per l'Italia di Cesare Maldini ai fini della qualificazione ai Mondiali del 98. Un altro 1-0 storico a Wembley, il primo successo in assoluto dell'Italia nel mitico stadio londinese, fu quello del 14 novembre 1973, firmato da Capello che all'86' superò Shilton.

L'Italia ha superato gli inglesi anche nei precedenti ai Mondiali: l'Italia di Vicini vinse la finale terzo e quarto posto dei Mondiali 1990 a Bari per 2-1 con la rete decisiva di Totò Schillaci (dopo quella del momentaneo vantaggio di Roberto Baggio) che con quel gol arrivò a quota 6 vincendo il titolo di capocannoniere. Successo per 2-1 anche dell'Italia di Prandelli nel primo match del girone a Brasile 2014 con le reti di Marchisio e Balotelli.

Tante gioie, quindi e altre due vittorie indimenticabili in Italia: quella del 1976 all'Olimpico di Roma per 2-0 (match di qualificazioni per i Mondiali in Argentina 78) con le reti di Antognoni su calcio di punizione e di Bettega e nell'europeo 1984 a Torino con la rete decisiva di Marco Tardelli.