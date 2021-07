Italia-Inghilterra è già cominciata: la Farnesina risponde con 'o tiraggir

Mancano ancora tre giorni alla finale del Campionato Europeo che vedrà protagonisti italiani e inglesi, ma in rete è già cominciata la sfida tra le parti. Non solo tra i tifosi, che da ore ormai si stanno scatenando sui social per l'una o per l'altra parte: protagonisti, infatti, sono stati l'account del ministero degli Esteri inglese e quello della Farnesina.

«Ancora una gara da giocare! #ItsComingHome» ha scritto l'account inglese dopo il match vinto con la Danimarca e con tanto di tag agli italiani. Pronta la risposta della Farnesina: «Noi siamo pronti, non vediamo l'ora di essere lì» con tanto di hashtag dedicati come #ItsComingRome o il tanto famoso #otiraggir dedicato a Lorenzo Insigne.