Uno schiaffo (simpatico) a Donnarumma? Nulla di più facile. Forse, però, non per Lorenzo Insigne, in difficoltà vista l'altezza del compagno. A facilitarlo, così, arriva Ciro Immobile che prende in braccio il capitano del Napoli scatenando le risate del gruppo di Mancini atteso stasera dal match contro la Spagna.