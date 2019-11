LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sicuramente questa partita non la dimenticherò, è stata una grandissima emozione ed un grandissimo orgoglio per me». Finalmente Alex. Meret fa il suo esordio con la maglia della nazionale maggiore nel match contro l'Armenia e ora si lancia in pista per una maglia in vista del prossimo. «Vorrei esserci, è uno dei miei obiettivi durante questa stagione. Cerco di continuare a fare bene in campionato e dimostrare le mie qualità, poi sarà il mister a decidere le gerarchie e chi far giocare»., abbiamo fatto un’ottima partita, peccato solo per il gol ma sono veramente contento per la prova che abbiamo fatto», ha detto ai microfoni Rai il portiere napoletano, entrato in campo poco prima del gol della bandiera degli avversari. «Abbiamo perso una palla un po' ingenua in costruzione, l’ho vista partire però l'avversario ha fatto un gran tiro che è finito all’incrocio, non era per niente facile».