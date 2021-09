Dopo i due mezzi passi falsi contro Bulgaria e Svizzera, l'Italia di Roberto Mancini non può più sbagliare. Colpito dalle tante defezioni, soprattutto in attacco, il ct campione d'Europa, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro la Lituania, nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in programma in Qatar nel 2022, ha un solo obiettivo: vincere. E, possibilmente, farlo con qualche gol di scarto. Intanto, prova un inedito tridente con Bernardeschi, Kean e Raspadori al centro dell'attacco.

Italia-Lituania, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Raspadori, Kean. All. Mancini

LITUANIA (4-2-3-1) Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka, Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas. All. Razanauskas

Italia-Lituania, la lista dei 23 convocati di Mancini: Chiesa, Zaniolo, Emerson e Sensi restano fuori

Italia-Lituania, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Italia e Lituania sarà visibile in chiaro su Rai1, e in HD, dalle 20:45. Sarà disponibile anche anche in streaming su RaiPlay.