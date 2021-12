Il teatro della sfida tra Italia e Macedonia del Nord del 24 marzo, utile agli uomini di Roberto Mancini, per giocarsi la (pen)ultima possibilità di andare ai Mondiali del 2022 in Qatar, si giocherà allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Ad annunciarlo, ai microfoni di Sky Sport, è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervistato a Zurigo, al Museo della Fifa, per la commemorazione di Paolo Rossi. «Ci siamo confrontati con Mancini - ha detto Gravina - e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da adesso, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo e l'Italia. Abbiamo intenzione di chiudere una stagione straordinaria culminata con la vittoria dell'Europeo».