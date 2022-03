Italia flop, i tormenti di Mancini: Cannavaro e Lippi sono pronti

Gravina non pensa di licenziare Roberto Mancini. Né tantomeno se stesso. La fase di autoassoluzione presto si dissolverà ma il presidente della Figc non ha intenzione di seguire le orme di Abete e Tavecchio, che lasciarono la poltrona federale dopo il fallimento in Brasile e la Caporetto svedese del 2018. Dunque, pagherà Mancini per questo nuovo naufragio? Non è detto. Nel senso, che Gravina non chiederà al tecnico a cui si è aggrappato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati