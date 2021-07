L'Italia vince gli Europei ai rigori contro l'Inghilterra. Ecco i voti dell'incredibile spedizione azzurra, dai gironi alla vittoria finale.

Donnarumma 9

Per tre partite è stato spettatore insieme ai tifosi all’Olimpico, peraltro senza bisogno di pagare il biglietto. E beccandosi anche qualche mugugno per la scelta di lasciare il Milan per il Psg (per cui ha fatto le visite durante l’Europeo). Poi però ha dimostrato perché è già...

