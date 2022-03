Roberto Mancini inizia la settimana con i convocati azzurri. L'Italia a caccia della qualificazione ai Mondiali con gli spareggi. Il ct ha parlato in conferenza stampa facendo una battuta su chi si augura l'esclusione della Nazionale dalla competizione in programma nel Qatar: «Il presidente Gravina ha parlato di gufi e gufetti? Quelli ci sono sempre stati e ci saranno sempre, ma non lo vedo come un grande problema, noi siamo concentrati solo sulla partita del 24 marzo».

Le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa

Così il "Mancio" in vista degli spareggi per il Mondiale dal cui esito dipende non solo il futuro di questa Nazionale ma anche dell'intero movimento calcistico italiano.«Intanto sappiamo che a Palermo come sempre troveremo un grande pubblico che ci sosterrà dall'inizio alla fine per questa partita che può avvicinarci al Mondiale - ha rimarcato il ct azzurro - È sempre stata molto entusiasmante giocare in quella città». Dalla Federazione hanno fatto sapere che da oggi sarà messo in vendita anche il restante 15% dei biglietti per il match di giovedì con la Macedonia del Nord.

