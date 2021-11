Da Belfast a Lucerna, l'Italia costretta a fare i conti

Stasera, intorno alle 22.30 sapremo: dentro o fuori, Mondiale o play off, bianco o nero. Come noto, non dipenderà più solo dall’Italia, la vittoria potrebbe non bastare: l’accesso diretto al campionato del mondo in Qatar (21 novembre-18 dicembre 2022) dipende da alcune combinazioni e criteri prestabiliti che vale la pena ricordare. Se la giocano l’Italia, impegnata questa sera a Belfast contro l’Irlanda del nord, e la Svizzera, che riceve -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati