Italia, Spalletti: «Vogliamo rendere orgogliosi gli italiani. Fagioli è una scelta tecnica»

Primo giorno di ritiro, qui a Coverciano, quindici alla prima di Dortmund contro l'Albania. Luciano Spalletti parte subito con un problema, l'assenza di Acerbi (ha la pubalgia, lunedì sarà operato), che per lui era un titolare «va via un pezzo del blocco Inter», dice. A Coverciano ci sono 27 calciatori, con Scalvini e Scamacca ancora a disposizione dell'Atalanta, per via del recupero del 2 contro la Fiorentina e con Gatti preallertato per, eventualmente, sostituire Acerbi. Per ora il ct va avanti con i difensori che ha e non sono pochi. Il 6 giugno verrá consegnata alla Uefa la lista dei 26 definitivi per Euro 2024.

Spalletti si presenta davanti ai giornalisti per la prima conferenza di questa avventura, con lItalia chiamata a difendere il titolo conquistato da Mancini nel 2021. Solo nove sono presenti di quel percorso entusiasmante, è un'Italia nuova, sulla quale il ct ha potuto lavorare poco, da soli nove mesi. «L'azzurro ci unisce. Sempre» é lo slogan con cui la Nazionale avvia questo percorso, in campo per il primo allenamento ci saranno bambini che indosseranno le maglie della serie A. «L'azzurro è una passione, abbiamo totale disponibilità per questa maglia», le parole di Spalletti. Che non vede l'ora di cominciare. «Già mi batte il cuore, vogliamo rendere orgogliosi l'Italia e per chi vive per il calcio.

Giocheremo contro grandi avversari, ci emozioneremo e daremo tutto, senza avere rimorsi».

Per lei un'avventura nuova.

«Ci arrivo al meglio, abbiamo programmato tutto. Io sono felice, voglio essere all'altezza. Forse ho avuto poco tempo, il lavoro quotidiano dà maggiore possibilità di migliorare certi calciatori o meccanismi di squadra. Mi dispiace per chi ho lasciato a casa ma quelli che ci sono li ho scelti io. Avere responsabilità mi dà felicità, ho tutto quello di cui ho bisogno.

Perché non Locatelli?

«Un dispiacere che ho, queste sono le cose che mi mettono in difficoltà. Ho ricevuto il premio alla carriera proprio per l'amore che ho dato ai miei calciatori. Locatelli è una persona seria, un buon calciatore, un buon piede, ma avevo bisogno di un po' più di estro. È un po' troppo conservativo per il ruolo e per l'evoluzione che sta subendo. Gli chiedo scusa per averlo lasciato a casa».

Che cosa perde l'Italia senza Acerbi e Zaniolo?

«Se pensiamo al problema di ciò che manca ci facciamo male. Abbiamo a disposizione tutto quello che serve per fare bene. Fagioli? È una scelta tecnica, ha estro e qualità. Gli manca un po' il duello fisico, volevo avere a disposizione più cose che facciano gestire la partita. Il campo valuterà se sarà una scelta giusta o sbagliata, da un punto di vista umano gli ho sentito dire certe cose molto belle, mi ha fatto una buona impressione. Nonostante i suoi peccati, penso meriti comprensione, è stato in preda a una difficoltà».

I criteri per scegliere i 26 giocatori definitivi.

«Sarà scelta difficile e dolorosa, i criteri sono molti. Lasciare la gente fuori mi uccide, mi dà un fastidio enorme. Spero di non sbagliare».

La scelta del capitano?

«Resta Donnarumma, poi vediamo».

I moduli, non ne vedremo solo

«Vorremmo provare a non inseguire cose rigide, serve imprevedibilità c'è e più saremo sorprendenti. Vorremmo provare a fare più cose. Ci sono tante situazione, magari si difenderà a quattro contro chi ci attacca a tre, insomma dipende. Serve una squadra imprevedibile, moderna. Siamo un po' tutti costruttori e difensori».

Che Scamacca si aspetta adesso?

«Chi ha meriti sul ragazzo è Gasperini, io ho bisogno di vedere nei giocatori i valori, lo spirito di sacrificio. Per me contano questi aspetti e Scamacca per certi versi non mi era piaciuto e per questo l'ho lasciato fuori a marzo. Ora ha fatto vedere di essere cresciuto, è più continuo, ha una nuova disponibilità. Come calciatore ha un po' tutto, forza, tecnica, personalità. È un po' pigro, magari l'ha persa e siamo contenti di vedere quello che ha a disposizione. Sono il primo ad essere felice».

Differenze tra Fagioli e Ricci

«Sono simili. Ricci ha ha scoperto anche la voglia di aggredire l'avversario, è diventato un assaltatore. Fagioli è delizioso con la palla sui piedi. Sono due giocatori forti».

Cosa ha detto alla squadra?

«Che deve essere chiaro a tutti l'orgoglio di vestire la maglia azzurra, l'orgoglio in cui si riconosce un Paese intero. Si deve lottare per la stessa causa. Giocare per l'Italia significa vivere le sensazioni della gente, che ama i colori della Nazionale, che vive per il calcio. La promessa che bisogna fare è che saremo degni della fortuna che ci è capitata, di vestire questi colori e per provare quello che gli italiani sentono per noi».

Folorunsho e Orsolini, il parco attaccanti e trequartisti. Come si comporrá in vista dell'Europeo?

«Ci sono calciatori che da centrocampo possono alzarsi, come Frattesi e chi, come Folorunsho parte da lì. Uno è più centrocampista e uno è più trequartista. Con gli esterni alti, bravi nell'uno contro uno, non siamo stato fortunati, qualcuno è venuto a mancare per infortunio. Chiesa? Lui può giocare ovunque, ha il colpo della fucilata nella notte, può giocare anche a destra».

Frattesi si merita una maglia da titolare ?

«Lui è dentro, con gli altri. Ha forza, non è detto che gli si debba dare una maglia da titolare. L'Inter ha vinto con lui è senza di lui. Nell'Italia ci sono tanti calciatori».

Bonaventura perché no?

«Mi piange il cuore per averlo lasciato fuori. Ma dovevo stare attento al momento che stavano attraversando i calciatori, non ho guardato solo ai calciatori forti ma ho provato a fare una squadra forte. L'ho visto col fiato tirato, resta nel giro ma avevo bisogno di altre cose».

La stanza dei giochi.

«La stiamo allestendo, è quasi finita. Dobbiamo toglierci la noia di essere benestanti, dì pensare di avere tutto e tutto a posto. Si prendono vizi sbagliati, io per primo».