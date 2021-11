Darebbe il suo regno per un centravanti, il Mancio, e invece anche stavolta dovrà farne a meno, adattarsi, inventarsi qualcosa, ricorrere a falsi o presunti sostituti di Ciro Immobile. Affidarsi in definitiva a Chiesa, che dopo tre mesi con Allegri è diventato come quei coltellini svizzeri multiuso, e pregare. La maledizione del numero 9 è la stella cometa dell’avventura del ct da tre anni, ed è persino simbolico che il sortilegio lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati