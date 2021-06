Inizia la seconda giornata della fase a gironi ad Euro 2020, che vedrà chiudere la scaletta odierna con il match clou del Gruppo A tra Italia e Svizzera. SI respira aria di tensione in entrambe le nazionali, che oggi si giocano un pezzo importante del loro prosieguo nella competizione: da una parte gli azzurri di Roberto Mancini, che vogliono ipotecare il passaggio al prossimo turno per potersi permettere un leggero turnover nell'ultima giornata di girone anche per alternare qualche giocatore che potrà risultare utile nella fase ad eliminazione diretta; dall'altra i rossocrociati guidati dal ct ex Lazio Vladimir Petkovic, che hanno l'assoluta necessità di fare punti dopo aver rimediato solo un pareggio contro il Galles nella prima partita del torneo.

Il commissario tecnico italiano arriva alla partita con un solo indisponibile, Alessandro Florenzi, che lascerà la fascia destra di competenza a Giovanni Di Lorenzo. Appare recuperato Verratti, ma la decisione sul se rischiarlo o meno sarà presa solo in prossimità del match, anche perché l'ottima prestazione della metà campo a tre composta da Jorginho, Locatelli e Barella non impone alcuna urgenza. Anche il tridente davanti sarà confermato, col duo napoletano Insigne-Immobile più Berardi, che ha recuperato da un leggero infortunio. I due centrali di difesa saranno ancora gli juventini Bonucci e Chiellini, ma scalpita Acerbi, che potrà avere una maglia da titolare nell'ultimo match.

Qualche dubbio in più per Vladimir Petkovic, dopo la non convincente prova disputata nella gara contro il Galles. Shaqiri sembrava dover esser bocciato fino a ieri, ma nelle ultime ore ha ripreso quota la sua candidatura alla titolarità sulla trequarti campo. Sicuro del posto in campo è Breel Embolo, che agirà alle spalle di Seferovic appoggiandolo anche da seconda punta all'occorrenza. Nei 5 di metà campo non scenderà in campo l'atalantino Freuler, che potrebbe cedere il passo a Zakaria, mentre ci sarà Xhaka, con l'ex rossonero Rodriguez che agirà come quarto di sinistra.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne

A disp.: Sirigu, Meret; Bastoni, Acerbi, Palmieri, Toloi; Bernardeschi, Castrovilli, Chiesa, Cristante, Pessina, Verratti; Belotti, Raspadori. All. Roberto Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schaer, Akanji; Mbabu, Xhaka, Zakaria, Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic

A disp.: Mvogo, Omlin; Benito, Comert, Lotomba, Omeragic, Schar, Widmer; Fernandes, Freuler, Sow, Zuber; Fassnacht, Gavranovic, Mehmedi, Vargas. All. Vladimir Petkovic