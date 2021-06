Nuova vigilia di gara per gli azzurri di Roberto Mancini, che chiuderanno la giornata di Euro 2020 di domani alle 21 sfidando la Svizzera di Vladimir Petkovic. Gli elvetici vengono dal pareggio 1 a 1 contro il Galles, la Nazionale invece arriva all'incontro sulle ali dell'entusiasmo dopo aver trionfato agevolmente e in maniera convincente nella partita inaugurale del torneo contro la Turchia, vinta 3 a 0. La partita si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, verrà arbitrata dal fischietto russo Sergej Karasëv, e sarà visibile sia in chiaro - Rai Uno - sia sul satellitare - Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Acerbi: «La spensieratezza è il segreto dell'Italia. La Lazio con Sarri farà una grandissima stagione»

Non dovrebbero esserci particolari novità nell'undici italiano che domani scenderà in campo al calcio d'inizio. Di sicuro non ci sarà Alessandro Florenzi, che sta recuperando dalll'infortunio occorsogli nello scorso match ma ch non è ancora in grado di giocare. La sua fascia la occuperà Giovanni Di Lorenzo, che ha fatto bene nello spezzone di partita contro i turchi. Il tridente d'attacco dovrebbe invecere rimanere invariato, con Insigne, Immobile più Berardi, anche lui vittima di un leggero infortunio che non gli impedirà di essere in campo. Confermati anche tutti gli altri, in un'ottica di turnover che verrà attivata solo se dopo la seconda partita del girone la nazionale si sarà assicurata la qualificazione alla fase successiva. Ancora a riposo Verratti.

Petkovic invece dovrebbe confermare solo il modulo ma cambiare buona parte dell'undici titolare. L'ex milanista Rodriguez dovrebbe scalare a sinistra nella difesa a 3, lasciando il posto a sinistra a Zuber. Freuler e Xhaka, confermatissimi, saranno ancora i due pilastri della metà campo rossocrociata, mentre Embolo da seconda punta arretrerà in funzione di trequartista in appoggio del duo Seferovic-Gavranovic. Panchina per Shaqiri.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Locatelli, Jorginho; Berardi, Immobile, Insigne

A disp.: Sirigu, Meret; Sirigu, Meret; Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Bernardeschi, Chiesa, Cristante, Pessina; Belotti, Raspadori. All. Roberto Mancini

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Schar, Elvedi, Rodriguez; Fassnacht, Freuler, G. Xhaka, Zuber; Embolo; Seferovic, Gavranovic

A disp.: Mvogo, Omlin; Benito, Comert, Akanji, Mbabu, Sow, Vargas, Widmer, Zakaria, Mehmedi, Shaqiri. All. Vladimir Petkovic