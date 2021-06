Italia-Svizzera con Inler, Dzemaili e Behrami innamorati di Napoli

Se a Napoli dici Svizzera pensi subito a quei tre. Dzemaili, Inler e Behrami. Perché insieme hanno scritto pagine indimenticabili della storia del club azzurro. Poi sono andati altrove, alla ricerca di nuove sfide e nuove avventure. ma Napoli continua ad occupare un posto speciale nel loro cuore. Tutti e tre hanno giocato con la maglia della nazionale svizzera e per questo domani faranno il tifo a metà: un po' per i loro ex compagni di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati