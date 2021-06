Iniziano col botto gli Europei 2021 per la nazionale azzurra, che schianta la Turchia 3 a 0 in un match completamente a senso unico.

Primo tempo dominato dagli uomini di Mancini, che stringono gli avversari all'interno della loro metà campo per tutti i 45 minuti. La più grande occasione capita sulla testa di Chiellini, che si vede respinto un colpo di testa ravvicinato dal portiere turco.

Nel secondo tempo Under, appena entrato, fa tremare l'Italia con una ripartenza, ma da li in poi è di nuovo show azzurro, che finalmente passano in vantaggio in maniera rocambolesca con autogol di Demiral. La partita si mette così in discesa, con l'Italia che è brava a sfuttare gli spazi lasciati da Calhanoglu e compagni. Nascono cosi prima il gol di Immobile e poi il gol ipoteca di Insigne, che sigilla definitivamente il match.

L'Italia vola cosi al primo posto nel girone, in attesa della seconda partita del torneo che si terrà domani fra Galles e Svizzera.

93° - FISCHIO FINALE! L'Italia vince 3 a 0!

91° - Occasione per Ylmaz, ma Chiellini e bravo a sventare tutto in calcio d'angolo

79° - ANCORA ITALIA! Lorenzo Insigne ipoteca il match con la sua specialità, il tiro a giro di destro

66° - RADDOPPIO AZZURRO! A segno Immobile con un tap-in sottoporta

59° - Ci prova Berardi da dentro l'area, colpisce male

57° - Ancora Insigne a giro, ribatte un difensore avversario

54° - Spinazzola sfiora il raddoppio! Grande parata del portiere turco

52° - ITALIA IN VANTAGGIO! Demiral insacca nella rete sbagliata

52* - Pericoloso Under per la Turchia, che in contropiede cerca la porta col sinistro. Parata comoda di Donnarumma

SECONDO TEMPO

45° - Altro tocco di mano in area di un difensore turco, ma il Var non corregge la chiamata dell'arbitro

43° - Immobile riceve dentro l'area, ma il tiro è centrale

38° - Berardi ci prova dai 25 metri di potenza, palla alta di molto

35° - Occasione anche per la Turchia su tiro-cross, sventa tutto Donnarumma

33° - Pericoloso Immobile di testa, palla fuori di un metro

22° - Chiellini di testa sfiora il vantaggio, miracolo del portiere turco

20° - Bonucci ci prova da fuori area, ma il tiro finisce fuori

18° - Occasione anche per Lorenzo Insigne, che sciupa da dentro l'area

12° - Pericolosa la Turchia con un cross di Ylmaz che però non trova nessuno in area

3° - Prima occasione per Immobile che non trova la porta

PRIMO TEMPO

È iniziata all'Olimpico la partita inaugurale del torneo tra Turchia e Italia, valida per la prima giornata del Gruppo A.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Tufan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. All.: Gunes.

