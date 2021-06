Italia-Turchia sarà la partita che darà il calcio d'inizio agli Europei. Il match si gioca venerdì 11 giugno alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Le due squadre fanno parte del gruppo A insieme a Svizzera e Galles. Per l'esordio il commissario tecnico Roberto Mancini ha già sciolto praticamente tutte le riserve, confermando la formazione che ha fatto bene nell'ultima partita contro la Repubblica Ceca. In porta Donnarumma, la difesa sarà composta da Florenzi (in vantaggio su Di Lorenzo) e Spinazzola sugli esterni e la coppia collaudata tra Chiellini e Bonucci al centro. A centrocampo Barella e Jorginho saranno ancora senza Verratti, al suo posto gioca Locatelli. In attacco Immobile e Insigne sicuri del posto, la terza maglia l'ha conquistata Berardi ai danni di Federico Chiesa, che partirà dalla panchina. Ecco le probabili formazioni di Italia-Turchia.

Italia, la grande chance di Immobile per sbloccarsi: non ha mai segnato a un Europeo nè a un Mondiale

Italia-Turchia, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Turchia (4-1-4-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.