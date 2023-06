Italia U20 in finale dei Mondiali, Corea del Sud battuta 2-1: decide una punizione di Pafundi. Ora la sfida con l'Uruguay

Il talento dell'ex Inter Casadei (miglior giocatore del Mondiale) e la punizione di Pafundi, il gioiellino adorato da Roberto Mancini: l'Italia si aggrappa ai suoi due diamanti e con il 2-1 contro la Corea del Sud in semifinale conquista la finale dei Mondiali U20. Non era mai successo nella storia. Gli azzurrini vanno in vantaggio al 14' con un gol di Casadei, poi l'1-1 su rigore di Lee Seung-Won.

L'Italia però attacca e sfiora il vantaggio in un paio di occasioni.

La svolta arriva all'86': il neo entrato Pafundi disegna la punizione vincente con il sinistro che ha fatto innamorare il c.t. Roberto Mancini («quando faccio le convocazioni scrivo Pafundi e poi tutti gli altri», aveva raccontato). Ora l'atto finale del Mondiale contro l'Uruguay che invece ha battuto 1-0 Israele.