Italia, Zaniolo è l'ultima speranza di Mancini per il mondiale in Qatar

È l'ultima vera speranza azzurra. Mancini torna ad aggrapparsi a Zaniolo per superare i play-off per il prossimo mondiale in Qatar. In particolare, la semifinale del 24 marzo contro la Macedonia del Nord e poi – si spera – la finale a Lisbona col Portogallo o a Istanbul con la Turchia. Oggi il ct diramerà i convocati per questo stage di avvicinamento alla doppia sfida decisiva. L'obiettivo è anche quello di tirar fuori dal cilindro qualche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati