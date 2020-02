Serata di gala a Castellammare per la nona edizione degli Italian Sport Awards. Tanti calciatori, tecnici, procuratori, addetti ai lavori del mondo del calcio che conta, si sono ritrovati nella città delle acque per il giusto tributo dell’annata 2018/19. Tra i nomi più gettonati, Giovanni Di Lorenzo del Napoli, che ha ricevuto il premio come miglior terzino destro della scorsa annata. Nonostante sia ormai sotto i riflettori per un’annata da assoluto protagonista l’esterno azzurro è parso visibilmente emozionato: “Sono felicissimo per questo attestato – le sue parole -, e vorrei condividerlo con tutti i compagni dell’Empoli dello scorso anno, è anche merito loro se sono arrivato in una grande piazza come quella di Napoli. L’anno della consacrazione? Credo e spero di si, sto vivendo qualcosa di incredibilmente bello a Napoli e spero di proseguire di questo passo”. Insieme a Di Lorenzo premiato anche il suo procuratore, Mario Giuffrè che, prima di ricevere la targa commemorativa è tornato anche sul mercato e sui suoi calciatori del Napoli: “Stiamo lavorando sul rinnovo di Hysaj – le sue parole -, ne stiamo parlando con la società, ma questo non vuol dire che resterà di sicuro in azzurro il prossimo anno. Il mercato sotto questo aspetto è imprevedibile. Mario Rui? Sta dimostrando di valere una piazza importante come quella napoletana, con una stagione di grande spessore”. Il procuratore non ha disdegnato qualche frecciatina alle scelte del club di De Laurentiis nel mercato invernale: “Credo sia stato più un mercato di prospettiva, non sono arrivati calciatori realmente in grado di far fare un salto di qualità alla squadra, o di prendere il posto di elementi come Koulibaly”.

Miglior allenatore della scorsa stagione, nonostante le difficoltà all’Inter, Luciano Spalletti: “Questo premio da’ ancora più valore a quanto fatto nell’ultima annata. Al pari della Champions conquistata dai nerazzurri. Il Napoli? Non mi ha cercato, l’unico è stato il Milan. Il mio futuro? Non ho da gufare nessun collega, se ci sarà un progeto ambizioso e stimolante sono pronto a rimettermi in gioco. Il campo manca, ma non ho fretta”.

Ex azzurro, oggi capitano del Benevento, Christian Maggio sogna il San Paolo: “Stiamo disputando una grandissima annata – sorride -, oggi tutti ci aspettano, ma siamo tranquilli e convinti di poter continuare così fino alla fine. L’obiettivo è tornare in serie A. Sarà bellissimo tornare anche al San Paolo, dove ho vissuto bellissimi momenti”.

Alessandro Nesta, oggi al Frosinone, si è complimentato con Gattuso per quanto sta facendo al Napoli: “Fuorigrotta è l’habitat giusto per uno come ringhio, ha carattere e determinazione, dopo le difficoltà iniziali ha messo le cose a posto e sarà protagonista col Napoli fino alla fine”.

Pluripremiata anche la Juve Stabia, come miglior club della serie C, miglior allenatore, miglior direttore sportivo e dirigente, rispettivamente con Fabio Caserta (ieri la Panchina d’oro dell’Aiac per lui), Ciro Polito e Clemente Filippi: “Il premio – ha detto il tecnico stabiese -, è il tributo ad un campionato strepitoso della squadra, siamo contentissimi, e lo posso solo condividere con i calciatori e tutto lo staff tecnico. Quest’anno, dopo le difficoltà iniziali abbiamo trovato la giusta strada, ora dobbiamo vincere un altro campionato conquistando la permanenza in cadetteria”. © RIPRODUZIONE RISERVATA