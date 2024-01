Italservice Pesaro-Feldi Eboli 4-1: non serve il vantaggio iniziale

Sconfitta in rimonta per la Feldi Eboli, che nella ripresa lascia strada a una determinata Italservice Pesaro che chiude i conti con un netto 4-1. Orfana di Calderolli e Nicolodi, la squadra di Samperi sembra iniziare col piglio giusto, trovando anche il vantaggio dopo 29 secondi con Marinovic.

Tuttavia lo 0-1 è solo un'illusione perché i marchigiani ci mettono poco a riorganizzarsi e riprendere la strada giusta. Mohabz e De Oliveira sfiorano il pareggio, che arriva al 15' con una sventola di Miguelin su calcio di punizione. Patias e Selucio tengono vive le volpi, ma la prima frazione si chiude sul parziale 1-1.

Nella ripresa Dalcin si fa trovare pronto su Juanfran, poi su una sua “escursione” oltre la metà campo lascia la porta sguarnita, consentendo a Mohabz di realizzare direttamente dalla sua area di rigore.

In svantaggio, il quintetto ebolitano prova ad alzare il baricentro ma concede troppo in fase di copertura. De Oliveira e il portiere Putano - col portiere di movimento ospite - chiudono i conti per il definitivo 4-1.

Sconfitta pesante in termini di numeri, che rimette ancora una volta in discussione l'accesso ai playoff per la Feldi Eboli. Ma bisognerà da subito cancellare il ko, perché il calendario impone un altro step importante: mercoledì scatta la Coppa Italia con il derby casalingo contro lo Sporting Sala Consilina al PalaSele.