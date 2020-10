Nel 2014 tutta l'Europa del calcio è sulle sue tracce: per alcune sessioni di mercato Jackson Martinez è stato tra i principali protagonisti delle voglie dei grandi club del continente, le prestazioni con la maglia del Porto lo aiutarono a finire sulle copertine e anche il Napoli di Benitez si interessò a lui per l'attacco azzurro. Poi il passaggio non fortunato all'Atletico Madrid, la successiva partenza per la Cina e il ritiro, a cinque anni dal grande exploit.

Oggi l'attaccante colombiano che faceva impazzire anche i tifosi del Napoli ha cambiato radicalmente vita: Jackson Martinez lascia il calcio e diventa rapper, un rapper religioso, per la precisione, visto che nei suoi testi prendono vita le sue esperienze con la fede e con Dio, un'esperienza cominciata nei momenti più complicati della sua carriera.

