James Rodriguez di nuovo papà ma è giallo sulla gravidanza della fidanzata attrice

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo fiocco azzurro in casa Rodriguez: il colombiano, talento del Real Madrid e a lungo inseguito dal Napoli di Carlo Ancelotti nell'ultima estate di mercato, è diventato di nuovo papà, come mostra la foto pubblicata dallo stesso giocatore su Instagram: «. Oggi Dio mi permette di essere di nuovo un padre onorandoci dell’arrivo di Samuel nella nostra famiglia. Siamo felici e viviamo questo momento. Grazie mille in anticipo per la vostra gentilezza, rispetto e accortezza», ha scritto il calciatore sui social.Non ci sarebbe nulla di strano se non che la sua attuale fidanzata, la modella e attrice venezuelana, non è sembrata essere incinta negli ultimi tempi. Secondo quanto riportato da alcuni media sudamericani, il secondo erede di James sarebbe nato da una madre surrogata, come accaduto anchenel caso di. Il giocatore delè già papà di una bambina avuta dalla sua precedente relazione con Daniela Ospina , sorella del portiere napoletano David.