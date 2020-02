Niente Napoli e Real Madrid per Jordi Alba. Il terzino sinistro del Barcellona. già falcidiato dagli infortuni nel corso dell'attuale stagione, ieri si è fermato di nuovo durante il confronto con il Getafe dei miracoli, vinto dai catalani 2-1, uscendo dal campo in lacrime. Il giocatore, secondo quanto comunica il club blaugrana, accusa un problema muscolare all'adduttore della gamba destra e dovrà rimanere fermo per qualche settimana. Secondo il Mundo Deportivo, Jordi Alba, conti alla mano, è destinato almeno a saltare gli ottavi di finale di Champions contro il Napoli e il Clasico contro il Real Madrid, in programma nei primi giorni del mese prossimo. L'allenatore Quique Setien dovrebbe sostituirlo con Sergi Roberto, confermando il portoghese Nelson Semedo sulla fascia destra. Un'altra brutta tegola per il Barcellona che già deve fare i conti con gli infortunati di lungo corso in attacco: il francese Ousmane Dembelé e l'uruguagio Luis Suarez. © RIPRODUZIONE RISERVATA