Jorginho, il calcio come rivincita: «Dedicato a chi non credeva in me»

Il suo calcio è una rivincita. Contro chi cominciò a criticarlo quando era ancora un ragazzino e viveva in Brasile, prima di quel viaggio della speranza che lo avrebbe portato in Italia, a Verona. «Fin dai primi provini fatti in Brasile c'è chi mi ha criticato e bocciato ma tutto questo nel tempo mi ha reso più forte: non ho mai abbassato la testa né ho mai smesso di credere in me. Non dico che andare a giocare all'estero sia stato necessario...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati