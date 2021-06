Jorginho leader silenzioso dell'Italia: «Siamo forti come il mio Chelsea»

Sul tetto d'Europa per rimanerci. Dal Chelsea all'Italia il passo non è breve ma si può fare. Le due squadre hanno una cosa, anzi un uomo, in comune: Jorginho, diventato uno dei più forti centrocampisti europei. Con fortissimi legami con Napoli, dove con Sarri ha trovato la sua dimensione europea: dopo un'Europa League, in bacheca l'ex azzurro ha aggiunto, lo scorso 29 maggio, la Champions, battendo in finale il Manchester City di Guardiola. Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati