Jorginho-Juve non si fa: l'ex Napoli non torna in Italia

La Juventus ci ha provato, ci proverà ancora, ma il futuro di Jorginho potrebbe non essere nuovamente in Italia. Il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea è in scadenza con il club inglese e le manovre per il rinnovo vanno avanti da mesi senza troppo successo, ecco perché il club bianconero già da diverse sessioni di mercato prova a tentare l'ex Napoli.

Un ritorno in Serie A che difficilmente si concretizzerà: secondo quanto riportato da Sportmediaset, Jorginho non accetterà le offerte della Juventus, almeno per il momento: l'intenzione del centrocampista campione d'Europa con la nazionale di Mancini è di provare almeno a sondare il terreno per un rinnovo con permanenza a Londra nei prossimi anni.