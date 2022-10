Jorginho, complimenti al Napoli: «Che bravi, ma non sono sorpreso»

Protagonista in Champions con la maglia del Chelsea, l’ex Napoli Jorginho commenta il momento degli azzurri di Luciano Spalletti, protagonisti in campionato ma soprattutto in Europa in questo avvio di stagione.

«Non sono sorpreso, stanno facendo benissimo. Complimenti a loro, sono felice per loro» ha detto l’italobrasiliano a Sky. «Ci fanno paura? No, paura no, ma sicuramente c’è rispetto come c’è rispetto per tutte le squadre di questa competizione. Specialmente per chi sta facendo bene come il Napoli».