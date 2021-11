Jorginho protagonista dell'uomo della domenica su Sky Sport

“L’uomo della domenica” continua, stasera dalle 18.15 su Sky Sport Football e in streaming su NOW, a raccontare i grandi profili della scena europea. Il nuovo protagonista ne fa parte doppiamente, come azzurro detentore della coppa continentale e come campione d’Europa con il Chelsea. Jorginho è un candidato naturale al Pallone d’Oro che sarà consegnato tra un mese. Si è candidato lui stesso dichiarando: «Dipende dai criteri con i quali sarà assegnato. Se parliamo di talento sono consapevole di non essere il migliore. Ma se parliamo di titoli nessuno ha vinto più di me«.

«È stato sinora il suo anno perfetto – commenta Giorgio Porrà -. Jorginho ha vinto tutto, risultando decisivo in ogni successo. E il possibile Pallone d’Oro ne sublimerebbe lo stato di grazia, il viaggio romanzesco. Quello di un campione partito da lontano, da una spiaggia sull’Atlantico, arrivato dove mai avrebbe immaginato, in cima all’Europa, vestito d’azzurro».

Un Europeo, quello dell’oriundo Jorginho - fiero delle sue ascendenze venete -, del tutto privo di sbavature. A tratti eccezionale. Della Nazionale italiana è stato la coscienza, l’architetto. Il radar, per dirla con Sacchi, il professore secondo i compagni, ciò che fu De Sisti per la quella vincente del ’68.

La puntata scava nella vita del giocatore del Chelsea. A partire dalla madre, calciatrice amatoriale, la prima ad insegnargli il dominio della palla e quell’attitudine alla festa, all’ottimismo, identitaria del popolo, della scuola brasiliana, che Jorginho ha saputo poi interpretare “europeizzando” il suo gioco.

