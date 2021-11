Jorginho e quella lite con Benitez: «Che rammarico lo scudetto a Napoli»

«Ho adorato Napoli. Dopo sei mesi in azzurro avevo iniziato a impormi, ma commisi un errore», queste le parole di Jorginho, il centrocampista ex Napoli e della nazionale italiana che ha parlato ai microfoni di France Football. «Sbagliai con Benitez, decisi di andare in vacanza in Islanda e in Brasile e mi fermai per un mese. Al mio ritorno ho perso il mio posto e l'allenatore aveva ragione a scartarmi».

Una carriera in azzurra cambiata con l'arrivo dell'allenatore che l'ha rilanciato alla grande. «L'arrivo di Sarri poi ha cambiato tutto. Ero pronto ad andarmene da Napoli, ma mi ha dato una chance e nel suo sistema di gioco mi sono inserito alla perfezione» ha spiegato l'ex azzurro. «È stato fantastico, anche se mi porto dietro il grande rammarico di non aver vinto lo scudetto nel 2017-2018. Per lui sono al Chelsea: ero quasi del City ma ha insistito tanto per avermi».