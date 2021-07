Jorginho, un segreto dal dischetto: «Tante offerte, ma vuole il Chelsea»

«Oggi la valutazione di Jorginho è di circa 50 milioni. Se arriva una squadra con quelle cifre, chissà». Così l'agente di Jorginho, Joao Santos, commenta la situazione del suo assistito, al centro di tante attenzioni dopo la grande stagione in Inghilterra con il Chelsea e il ruolo da protagonista agli Europei. «Qualche club mi ha chiamato? Sì ma il nostro primo pensiero è parlare con Marina Granovskaia per il rinnovo».

LEGGI ANCHE Napoli, Zakaria è sul mercato ma piace già a mezza Europa

«Sicuramente questo è un momento molto importante della sua carriera, lo aspettava da vent'anni» ha continuato Joao Santos a Radio Marte. «Lavoriamo da dieci anni insieme e sappiamo che dopo il lavoro arrivano sempre i risultati. Ieri sera ero a Wembley per la partita. Rigore calciato? Si allena tanto, calcia quel tipo di rigore in allenamento almeno trenta o quaranta volte al giorno, gli riesce in automatico ormai».