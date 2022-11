Oscar Garcia, morta la figlia dell'ex allenatore del Celta Vigo: «Vola alto amore mio»

«Vola alto amore mio». Sono queste le parole che il mister Oscar Garcia Junyent ha dedicato a sua figlia, morta nelle scorse ore a causa di una grave malattia. L'allenatore ha ricevuto moltissimi messaggi di cordoglio da parte dei colleghi.

La figlia di mister Junyent, era malata da tempo: da anni soffriva di una malattia che non è riuscita a sconfiggere. L'allenatore ha sempre mantenuto grande privacy per quanto riguarda la sua vita privata ma molto spesso si è dovuto assentare dagli impegni calcistici con il Celta Vigo, per rimanere vicino alla famiglia.

Junyent ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram alla figlia da poco scomparsa e tra i messaggi di cordoglio si legge anche quello di Jordy Cruyff, figlio del campione Johan.

