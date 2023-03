Just Fontaine, morto l'ex attaccante capocannoniere dei Mondiali: con la Francia record di 13 gol nel 1958

Tredici gol rimasti indelebili e tanti infortuni che non gli hanno impedito di scrivere la storia. A 89 anni è morto Just Fontaine, ex attaccante francese che nel 1958 segnò ai Mondiali 13 gol con la maglia della Francia, record per una fase finale della coppa del mondo. Dietro di lui l’ungherese Sándor Kocsis (11) e il tedesco Gerd Müller (10). Nato in Marocco, giocò diversi anni nello Stade Reims, dove vinse tre campionati. Ai mondiali del 1958 arrivò terzo con la Francia. Dopo il ritiro allenò la Francia, il Paris Saint-Germain e il Marocco.

Légende du football français, l'ancien attaquant de Reims et des Bleus Just Fontaine est mort à l'âge de 89 ans. https://t.co/0eduzebs7r pic.twitter.com/OmHJBDegP6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 1, 2023