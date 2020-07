Ultimo aggiornamento: 16:14

Qualcuno lo aveva messo in dubbio dopo otto stagioni consecutive, e invece è arrivato con tre giornate di anticipo ildellain una strana, stranissima annata . E allora tanti i tifosi bianconeri a esultare nel salotto di casa, con l’invito al buonsenso da parte della stessa società a festeggiare #DistantiMaUniti,. E infatti non è stata una gran festa nella piazza di Torino per quella che è ormai un’abitudine che si ripete in maniera quasi scontata ogni anno. Ma lo sfogo si è comunque riversato nelle piazze virtuali, dove l’immancabilea cui si è aggiunto(«i più forti», scritto col numero dei titoli consecutivi al posto della lettera «g»), sono stati gli hashtag più digitati che per alcune ore hanno invaso il feed di tutti gli utenti italiani.Numerosissimi tuttavia i post e i commenti anche da parte deglidi tutta Italia che si sono scatenati per l’occasione, stanchi di ascoltare sempre la solita canzone ormai da anni a fine campionato. Ed è facile trovare sui social qualcuno che scrive:, portando avanti una polemica che va avanti da tempo. E non manca chi«Ma se lo chiamano proprio», si legge.L’altro punto di vista è quello deiche vedono l’ex comandanteinsieme a colui che dopo i 36 gol in maglia azzurra voltò le spalle al popolo delper raggiungere i rivali, ora alzare il trofeo. Il primo peralla guida della Juventus, tante volte criticato e che anche ora, nonostante il traguardo raggiunto, lascia ancora tanti dubbi: «Lo scudetto era scontato, se non fa bene in Champions verrà esonerato»; «La squadra non ha festeggiato in maniera calorosa con lui, è un segnale»; «Ha scelto di lasciaree ora anche se vince con la Juve si è rovinato la carriera. Solo qui poteva essere osannato come noi sappiamo fare, si merita tutte le critiche che ha»; «Lì è una vittoria come tante, festeggiano a malapena. Qui avrebbe avuto tutto un altro sapore», commentano i suoi ex tifosi e non solo.Eppure è un dato di fatto che solo tre giorni fa era tornato a spopolare l’hashtage ora dopo questa vittoria in tanti hanno fatto un passo indietro e pensano al futuro con lo stesso tecnico. Restano numerosi coloro che continuano a sottolineare come sia facile vincere con una squadra come la Juventus togliendo merito all’allenatore, anche se la gestione dello spogliatoio forse non dev’essere stata proprio una passeggiata. Ma dopo i successi cole ora la riconferma in Italia, non si può dire che sia tutto caso e fortuna per il tecnico che viene dalla gavetta.Intanto continuando a girare per il web qualcuno cita, facendo dell’ironia la vera arma vincente e giocando sull’evidente somiglianza di Sarri con, che anche lui nella fiction ha sconfitto il rivale(non l'allenatore nerazzurro, bensì l'altro boss della serie, Salvatore Conte) per confermare la sua supremazia. I meme sono tanti, da quelli più pungenti a quelli più divertenti. C’è persino chi dà per certo che il primo pensiero del mister dopo la vittoria dello scudetto sia stato correre a fumare, altro che festa e congratulazioni ai suoi! Non a caso è diventata virale l’immagine di Sarri nello spogliatoio ricoperto di schiuma e con in bocca laquando viene invitato a bere champagne con la squadra per festeggiare la vittoria.Il popolo del web si sbizzarrisce fra chi festeggia e chi ricorda che per vincere la Champions - vero obiettivo bianconero - con la nuova formula dellabisognerà giocare, croce nera della Juventus. La prima finale della stagione infatti è già stata persa in Coppa Italia contro il Napoli , e in tanti mettono il dito nella piaga pensando alla prospettiva europea:Eppure tanti associano i meriti della conquista della, e lui ricambia con un post che ricorda il difficile momento a livello mondiale: «Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club. Questo titolo e? dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non e? stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione - conclude CR7 - sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio a tutti».Ma sono tante anche le immagini postate dai protagonisti che hanno scatenato i commenti dei fan. Fra questiche ricopre Sarri di schiuma da barba negli spogliatoi, l’amatissimoche mostra un video in cui bacia i trofei dei cinque campionati conquistati con la maglia della Juventus,con una foto di squadra accompagnata dalla didascalia «So 9ood», tanto per ribadire il numero di vittorie consecutive della squadra in A. Fino alla classica foto di squadra dallo spogliatoio postata dasu Instagram che ha raccolto una marea di like e tanti tifosi che chiedono come riuscire ad avere la maglietta con la famosa scritta «Stron9er» indossata dagli uomini di Sarri per la festa.Ancheè stato tra i protagonisti dello scudetto confezionando l’assist per il gol del collega portoghese, nonostante la valigia già pronta per il suo trasferimento a. E su Twitter non si è trattenuto, festeggiando con un «C'è chi scrive la storia e chi la legge. C'è chi scrive la storia e chi la rilegge. C'è chi scrive la storia e chi la rilegge. Volevo scriverlo per 9 volte, ma Twitter non ha abbastanza caratteri», accanto alla foto col gruppo.Insomma gli italiani per qualche giorno almeno potranno scatenarsi sul web grazie alla ripresa del campionato e alle emozioni del calcio. Qualcuno con un po’ di delusione per la sua squadra del cuore in una stagione più aperta che mai che aveva fatto sperare in qualcosa di diverso anche per la vetta. Altri con gioia. Perché il prossimo campionato si preannuncia ancora più competitivo, mentre al di là della classifica di Serie A le emozioni continuano conche sognano ancora per il cammino in Champions aspettando il caldo mese d’agosto.