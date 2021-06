Juve bloccata da Szczesny, Donnarumma va al Psg

Donnarumma al Psg. Nelle scorse ore, il portiere campano ha raggiunto un accordo con la società francese, che ha deciso di ingaggiarlo nonostante il recente rinnovo di Keylor Navas. L'ormai ex rossonero ha scelto la formazione transalpina per motivi economici e sportivi: voleva un contratto sui 10-12 milioni di euro a stagione, ma anche la maglia di una squadra impegnata in Champions League. La trattativa si concluderà nelle prossime ore. Già domani il classe ’99 potrebbe, infatti, svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto.