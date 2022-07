Juve, Chiesa compra la sua prima Ferrari

C'è chi vede il sorriso di un ragazzo felice per il suo acquisto e chi invece un'occasione per fare polemiche. Non manca (e non mancherà) qualche commento degli "haters" invidiosi sui social per la prima Ferrari di Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus è in posa, in un garage a Torino, con il pollice alzato accanto alla splendida fiammante SF90 Stradale. A postare l'immagine è la concessionaria che ha portato la vettura al giocatore: «Ieri abbiamo avuto il piacere di fare questa consegna speciale! Abbiamo portato a Torino la Ferrari SF90 Stradale e l’abbiamo consegnata al nuovo proprietario: Federico Chiesa! Lo ringraziamo ancora per la disponibilità e gentilezza».