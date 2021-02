Juve, non basta il miglior Ronaldo: mai così male dal 2008-2009

Stessi punti della stagione 2008/2009 dopo 23 giornate, mai cosi male dall’inizio del ciclo dei 9 scudetto consecutivi. Il pareggio contro il Verona e il -10 (con partita da recuperare) sull’Inter ha aperto ufficialmente la crisi di una Juve che si è persa strada facendo. Pirlo è ancora in corsa sui tre obiettivi stagionali, ma sempre più lontano dalla vetta e con un 2-1 in Champions da ribaltare per approdare ai quarti. E le statistiche lo inchiodano, al netto dei 7 infortuni con cui si è presentato a Verona. Dopo 23 partite Sarri aveva 54 punti, 8 in più di Pirlo a quota 46. L’ultimo Allegri addirittura 63, il confronto è impietoso, nonostante un Ronaldo in stato di grazia con 47 reti in 47 partite, e a un passo dal record di gol di Pelé a -1.

