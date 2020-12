Juve, emergenza continua: si ferma anche Demiral, niente derby

E’ sempre emergenza difesa per la Juventus, contro il Torino infatti Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Merih Demiral, uscito acciaccato dalla sfida di Champions contro la Dinamo. «Merih Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni» si legge nel comunicato ufficiale della Juventus, che in questo momento recupera Leonardo Bonucci ma deve fare a meno di Giorgio Chiellini e dello stesso Demiral per le prossime partite. Chance importante per Dragusin, che sarà aggregato in pianta stabile alla prima squadra, dopo il debutto in Champions.

Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA