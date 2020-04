Continua a tenere banco il caso-Higuain alla corte della Juventus. La frattura tra il club e il Pipita sembra praticamente insanabile. Tant'è che nelle ultime ore si è rincorsa la voce di una possibile rescissione con un anno di anticipo sul contratto dell'attaccante argentino (in scadenza a giugno 2021). E nel lunedì d'oro per la Signora, che si è vista sospendere il titolo in Borsa per eccesso di rialzo dopo le prime contrattazioni, con un +11% teorico, ecco che la lista dei possibili nuovi numeri 9 bianconeri. Per quanto riguarda la querelle Higuain,

c'è da dire che la Juve potrebbe rimetterci ulteriori 10 milioni, concedendo una buonuscita al giocatore e chiudere la faccenda così con 12 mesi di anticipo. I successori di Gonzalo? Si comincia da quel Maurito Icardi che l'anno scorso la Juve ha tentato di portare all'ombra della Mole dopo la clamorosa rottura tra il puntero e l'Inter, con tanto di bocciatura firmata durante i primi giorni di ritiro da parte di Antonio Conte.

Qui la carta da giocare nella trattativa col Psg è Pjanic, che piace tanto ai parigini (come Dybala, ma Paulo è cosiderato incedibile). Non solo l'ex capitano nerazzurro. Ecco spuntare Milik, che Sarri conosce dai tempi di Napoli. Per non parlare di Gabriel Jesus del City targato Guardiola. Qui l'asso per avviare la trattativa con i Citizens sarebbe Douglas Costa, graditissimo, tra l'altro, a Pep.

Infine c'è Kane, caspitano del Tottenham e della Nazionale inglese. Però l'affare in questo caso si presenta complicato in partenza. Tuttavia il ds Paratici non esclude colpi a sorpresa. E ricordiamo tutti com'è andata due anni fa con un Certo Cristiano Ronaldo... Ultimo aggiornamento: 18:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA