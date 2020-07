Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il traguardo è sempre ad un passo, come a Udine, ma la Juventus dovrà fare di più rispetto alla sfida contro l’Udinese se vorrà conquistare il nono scudetto consecutivo domani contro la Samp. “Vogliamo l’obiettivo senza perdere la testa - le paroledi Sarri alla vigilia -, non credo che la squadra abbia mollato. Abbiamo tempo fino al 2 agosto, essere vicini conta zero. Non può esserci nessuno che ci supera a livelli di motivazioni. Un voto alla squadra? Buono, considerando che questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano. Sono io che devo adattarmi, non il contrario: non posso farmi comprare 25 giocatori. Altrimenti allenerei me stesso”.- “Abbiamo fatto undici chilometri e mezzo a giocatore. Giochiamo ogni 72 ore, non c’è alcuna preparazione per la Champions. La partita di domani la prepareremo in 30/40 minuti domani mattina. A Udine abbiamo perso ordine in eccesso e questo è anche un segnale positivo, abbiamo difeso in avanti anche quando non c’era la necessità di farlo”.- “In questo momento bisogna avere riferimenti molto diversi rispetto a un periodo normale della stagione, ci sono componenti atipiche. Ci si gioca la stagione a luglio, non era mai successo nei passati 100 anni. Dobbiamo essere più solidi, dobbiamo tenere la testa libera con grande determinazione”.PJANIC – «Ha giocato 46 partite quest’anno. Ultimamente abbiamo giocato contro due squadre molto fisiche e lui ha accusato un piccolo acciacco risolvibile, ieri ha fatto lavoro specifico. Oggi tornerà in gruppo e vediamo se domani sarà della partita”.- “Difficile trovare una causa comune, ci sono stati anche infortuni traumatici. Chiellini è tornato a correre ieri, Higuain si è allenato a parte e oggi proviamo a rimetterlo in gruppo, De Sciglio dalla prossima settimana”.