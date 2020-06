Ultimo aggiornamento: 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo arrivati, il countdown è finito. Il mondo riapre le porte al calcio italiano, mentre questi è costretto a tenerle chiuse. È comunque una grande notte. Storica. Juve-Milan è la classica del nostro calcio, stavolta è la partita della “vita”. Quella vita interrotta lo scorso 9 marzo, quando ci siamo chiusi dentro casa e da lì abbiamo visto calciatori allenarsi, fare dirette instagram, cucinare, disperarsi, qualcuno anche - purtroppo - ammalarsi etc. Tutto per colpa del coronavirus. Ne siamo usciti, forse ne stiamo uscendo, di sicuro abbiamo lasciato la prigionia della casa e si sta rivedendo il campo, i calciatori dal vivo, noi per ora dalla tv. Sarà una notte anomala (previsto anche il minuto di raccoglimento per le vittime del Covid-19), lo Stadium non aprirà i suoi cancelli ai tifosi, ma come dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è «il male minore». Stasera ci sarà un ascolto da gara della Nazionale in pieno Europeo (proprio oggi era previsto l’esordio di Mancini contro la Turchia), perché il calcio è mancato, e perché la sfida tra Sarri e Pioli sarà di tutti, in chiaro, sulla Rai, fischio d’inizio ore 21 (la tv dì stato invia i tre “azzurri” Alberto Rimedio, Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi), arbitra Orsato di Schio (domani Rocchi per Napoli-Inter), al quale è stata in questo modo sottratta la finale, in programma il 17, a Roma (Coca-Cola diventerà ufficialmente il nuovo sponsor principale della Coppa Italia in sostituzione di TIM proprio a partire dalla finale dell’Olimpico). C’è fame anche di questo calcio tutto nuovo, più magro e meno spettacolare. Le squadre saranno nella condizione in cui si trovano d’estate durante la preparazione pre campionato. Non sappiamo come starà la Juventus, lo stesso vale per il Milan. I valori non è detto siano quelli di febbraio/marzo. Si attendono sorprese.Sappiamo solo che la riapertura è affidata a quanto di meglio abbiamo in Italia, ovvero Cristiano Ronaldo, lui sì, professionista esemplare, non si sarà fatto trovare impreparato durante il lockdown. Sappiamo anche che il Milan dovrà fare a meno di tre pezzi da novanta, Ibrahimovic (arrabbiatissimo con il club per il taglio stipendi e per l’assenza dei dirigenti in questi mesi di chiusura), Theo Hernandez e Castillejo, tutti e tre squalificati e in più Zlatan è pure infortunato. Vedremo come starà Dybala, non al meglio anche perché tra quelli (con Rugani e Matuidi) colpito dal virus a marzo scorso e uscito dalla positività appena un mese fa. Acqua passata ormai anche per l’unico colpito dei rossoneri Milan, Daniel Maldini (stasera anche il papà Paolo dovrebbe essere allo Stadium dopo la colica dell’altro ieri). Juve e Milan si giocano molto: i bianconeri il trofeo che è stato suo per quattro delle ultime cinque volte, mentre la squadra di Pioli non alza la coppa nazionale dal 2003. La Juve non vuole lasciare nulla, e in questo non è cambiato niente rispetto a prima e lo dimostra almeno a parole dal post del club su twitter: «Bianconeri, Ci siete mancati. Ma è quasi arrivato il momento di tornare insieme. Combatteremo per voi. Ruggiremo per voi. E come potete immaginare, siamo pronti. We are ready. Ready for sport again». Pronti loro, pronti tutti.