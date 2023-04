Juve, Allegri sfida il Napoli: «Vogliamo battere la capolista e arrivare secondi»

«Mi aspetto un Napoli che si sta avviando a vincere lo scudetto al termine di un campionato straordinario che sta vincendo meritatamente». Queste le parole di Max Allegri, allenatore della Juventus che domani troverà gli azzurri. «Sarà una gara dura contro una squadra tosta, eliminata dalla Champions pur giocando bene e che vorrà fare punti per vincere lo scudetto il prima possibile. Noi dobbiamo cercare di restare nelle prime quattro e come obiettivo abbiamo il secondo posto. I convocati li decido domenica mattina perché devo vedere come si è ripreso Bremer, che non ha niente. Bonucci e Rugani stanno bene ed eventualmente giocherà uno di loro due. De Sciglio è a disposizione.

Con un 5-1 da vendicare. «Abbiamo dovuto resettare tutto pensando ai 15 punti di penalizzazione per riadattarci alla classifica per risalire la china. Quello che è stato fatto è stato fatto bene, ma ora dobbiamo fare meglio perché possiamo cercare di arrivare secondi e in finale di Coppa Italia ed Europa League» ha continuato in conferenza. «Non vogliamo il riscatto, ma abbiamo voglia di battere la prima in classifica che ha dimostrato la propria forza in Italia e in Europa mantenendo un ruolino di marcia impressionante in campionato». Con 15 punti in più. «Noi abbiamo fatto quello che era possibile fare in campionato, i condizionamenti ci sono stati ma non servono alibi. Ora dobbiamo pensare a fare al meglio quello che resta da fare».