Juve-Napoli, Allegri squalificato: «Offese all'arbitro e cori razzisti»

Continua a far discutere il finale di gara di Juventus-Napoli. Il club bianconero, infatti, è stato sanzionato con 10mila euro di ammenda «per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria». I cori razzisti non sono passati inosservati al Giudice Sportivo, che ha anche sanzionato Max Allegri.

L'allenatore della Juventus, infatti, è stato squalificato per un turno e sanzionato a pagare 10mila euro «per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l'impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale» come si legge dal comunicato del Giudice Sportivo. Allegri, dunque, che si era rivolto in malo modo verso l'arbitro Sozza nel finale del match contro il Napoli, non sarà in panchina all'Olimpico contro la Roma domani.