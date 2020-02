«Mi sembra strano strumentalizzare una frase ovvia. È chiaro che uno rimanga affezionato a un gruppo che mi ha permesso di arrivare al Chelsea e alla Juve, la società più importante d'Italia». Maurizio Sarri respinge le critiche per essersi detto «contento per i ragazzi a cui sono affezionato» dopo la vittoria del Napoli sulla sua Juventus. «Alla Juve perdere una partita è pesante, perderla giocando male ancora di più. Il tifoso juventino si conquista coi risultati. È giusto che i tifosi siano arrabbiati».



«Dati preoccupanti no, ci sono state partite preoccupanti». Maurizio Sarri risponde così a chi gli chiede conto, alla vigilia dell'impegno casalingo di campionato con la Fiorentina, delle statistiche della sua Juventus, 21 gol subiti fino ad ora contro i 12 dell'anno scorso. «Non sono preoccupato, ma bisogna rifletterci», aggiunge il tecnico bianconero, convinto che il percorso compiuto sino ad ora «sia stato buono». «In Champions e in Coppa Italia - osserva - abbiamo fatto meglio dello scorso anno». Ultimo aggiornamento: 14:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA