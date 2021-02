Quattro vittorie consecutive dopo l’ultima sconfitta a San Siro contro l’Inter. La Juve è ripartita ma Pirlo non dimentica. «Il 2-0 contro l’Inter ci ha insegnato tanto: quando non siamo sul pezzo non siamo noi stessi. Da lì siamo ripartiti con grandi prestazioni - spiega l’allenatore bianconero -, abbiamo avuto la fortuna di incontrare subito il Napoli per rialzare l’attenzione, ma non dobbiamo adagiarci».

Ramsey out. «Rientra Buffon, l’unica defezione sarà Ramsey che ha avuto un lieve risentimento in allenamento, speriamo di recuperarlo sabato. Per il resto vedremo domani».

Pericolo Inter. «Mi aspetto la solita gara dell’Inter, Conte lo conosciamo bene, ci siamo preparati, è una squadra brava a chiudersi e ripartire, con giocatori veloci e in grado di tenere il campo».

Forza e consapevolezza. «Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza, giochiamo il primo round quindi dovremo essere bravi a gestirla».

Difesa blindata. “Abbiamo lavorato sui principi difensivi e abbiamo avuto la fortuna che sia rientrato Chiellini e anche se non viene menzionato ultimamente, Bonucci sta facendo delle ottime partite”.

Morata. «E’ il centravanti moderno che cercavamo, siamo riusciti a riportarlo a casa e ci sta dando tanto. Non è un centravanti statico, gli piace svariare su tutto il fronte d’attacco, attacca la profondità e sa giocare con i compagni».

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA