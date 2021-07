Il primo giorno della nuova Juve inizia con un protagonista ritrovato. Max Allegri 2.0, il più acclamato fuori dal JMedical dai tifosi che sognano in grande: «Portaci la Champions». Lui sorride, abbronzato e in camicia bianca, pronto poco dopo a rituffarsi nella quotidianità bianconera della Continassa, riabbracciando Dybala e aspettando segnali da Ronaldo - ancora in vacanza post Euro 2020 -, ma sul futuro del portoghese il vicepresidente Nedved non sembra aver dubbi.

Il mercato e i rientranti

«Cristiano? Arriva, arriva», la sua riposta a un tifoso dopo un autografo fuori dai cancelli. Al JMedical intanto sfilano vecchi e nuovi juventini per le visite mediche di rito, da Frabotta, Pellegrini, da Mckennie a De Sciglio, fino a Perin e a Pinsoglio, solo una minima parte del gruppo, in attesa di nuovi rinforzi sul mercato (Locatelli è sempre il primo nome e oggi è previsto un contatto telefonico con il Sassuolo) e soprattutto della truppa azzurra, reduce da un Europeo da sogno, con Chiellini pronto al rinnovo, Bonucci sempre più leader, Bernardeschi (fresco sposo) a caccia del rilancio e Chiesa da blindare: dopo l’exploit azzurro le big d’Europa lo hanno messo nel mirino, ma per la Juve è incedibile, e la quotazione è schizzata oltre gli 80 milioni di euro.